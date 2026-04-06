Mit seinem „50plus Campingpark Fisching“ hat Bernd Pfandl ein bei Campern für Ruhe und Gemütlichkeit stehendes Urlaubsdomizil in der Gemeinde Weißkirchen aufgebaut. Er wirbt auf seiner Webseite prominent mit dem Hinweis „Nur Erwachsene, keine Hunde“.

Über sein eigenes Geschäft hinaus engagiert sich Pfandl seit langer Zeit für den österreichischen Campingtourismus. Er ist etwa Initiator und treibende Kraft hinter dem „Campinggipfel Austria“, der vor Kurzem in Graz stattgefunden hat. Dabei kommen Vertreter aus Tourismus, Wirtschaft, Politik und internationalen Organisationen zusammen, um den Campingtourismus weiterzuentwickeln.

„Große Ehre“

Bernd Pfandl wurde bei dem Gipfel geehrt und darf sich „Europäische Camping Persönlichkeit 2026“ nennen. Verliehen hat ihm die Auszeichnung Ramon van Reine, Chef des europäischen Campingspezialisten ACSI.

„Diese Auszeichnung ist für mich eine große Ehre“, freut sich der 51-Jährige, der maßgeblich daran mitgewirkt hat, das Thema Camping in Österreich aus seinem Nischendasein herauszuführen.