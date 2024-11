Tannengrün, Zirbenzweige und viel Deko-Material liegen derzeit auf dem Arbeitstisch der Weißkirchner Floristin Silvia Scherngell-Galla. Der Advent steht vor der Tür. „Gerade rund um Weihnachten setzen unsere Kunden auf Tradition und wünschen sich die Dinge so wie sie in ihrer Kindheit waren.“ So auch bei den Adventkränzen: „Wir binden vor allem mit Tanne. Als Alternative werden gerne solche mit getrockneten Materialien genommen, da sie länger halten.“ Relativ neu dazugekommen sind jene im Boho-Style, in denen Eukalyptus oder Mohn eingebunden sind. Auch bei den Kerzen greifen Kunden gerne zu klassischen Farben wie rot, immer wieder aber auch zu Trendfarben wie salbeigrün oder beere-rose, weiß die Besitzerin von „Blumenstil“ in Weißkirchen. Und sie rät: „Stellt man den Kranz zwischenzeitlich in einen kühlen Raum, hält er länger.“