An dieser Botschaft kommt momentan niemand vorbei, der durch Judenburg geht: „Wählen Sie alles, nur nicht die SPÖ“, ist auf insgesamt 30 Plakaten zu lesen, wobei das Ö von SPÖ als Teufelsfratze dargestellt ist. Wer hinter der Aktion steht, ist auf den Plakaten ersichtlich: die „Gall Immo GmbH“ des Judenburger Pharmaunternehmers Dieter Gall und seines Sohnes Roland. Aufhängen ließen sie die Plakate auf eigenen Immobilien wie der Drogerie Junek und dem leerstehenden Kastner-Gebäude im Zentrum sowie am Firmensitz in Judenburg West. Auch auf Firmenautos soll die Botschaft noch kommen.