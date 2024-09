Es ist nicht das erste Mal, dass sich Dieter Gall aus Judenburg öffentlich zu Wort meldet, nachdem in seinem Betrieb Aufnahmetests für Lehrlinge durchgeführt worden sind. Schon 2021 kritisierte er Mängel in der Pflichtschulausbildung. Damals stellte er der Kleinen Zeitung anonymisiert drei Lehrlingstests zur Verfügung. Da scheiterten junge Menschen mit Pflichtschulabschluss daran, Rechnungen wie 4 mal 9 zu bewältigen oder 20 Prozent von 150 auszurechnen. Es wurde Prag als Hauptstadt von Oberösterreich genannt und Luxemburg als Bundesland von Österreich. Als Gefrierpunkt von Wasser gab ein Bewerber minus 15 Grad an.