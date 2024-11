Seit 15 Jahren will „Kraft. Das Murtal“ die wirtschaftliche Stärke der Region Murau-Murtal mit der hohen Lebensqualität vor Ort verbinden. Dabei setzt man auf Innovation und Vernetzung. Mehr als 110 Unternehmen und tausende Mitarbeitende sind Teil dieses Netzwerkes. Am 14. November wurde das Jubiläum am Spielberger Red Bull Ring gefeiert und mit der Präsentation des neuen „Kraft. das Murtal Campus“ ein Blick in die Zukunft geworfen.