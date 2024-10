„Vor Kurzem noch am anderen End‘ der Welt, und nun in Graz und Knittelfeld.“ Dieser kurze Reim fasst die vergangenen Jahre von Birgit Bachler zusammen. Die gebürtige Knittelfelderin hat sieben Jahre in Neuseeland gelebt, einige Jahre auch in Holland. Längst ist die 39-Jährige aber zurück in der Heimat, arbeitet als Studiengangsleiterin für Design & Kommunikation an der FH Joanneum und hat aktuell einen künstlerischen Bezug zur alten Heimat. Für das noch bis zum Wochenende laufende Kulturfestival Communication24 hat sie gemeinsam mit Sigrid Bürstmayr das Projekt „Knittelfelder Freundschaftsbuch“ entworfen.