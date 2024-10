Knapp einen Monat vor der Landtagswahl startete die KPÖ auch im Murtal in den Wahlkampf. Das Rad neu erfinden, will das Team rund um die steiermarkweite Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler nicht. Man will sich weiterhin dem Kernthema „Leistbares Wohnen“ widmen: „Jahrelang hat das niemanden interessiert. Plötzlich machen das auch andere Parteien zu ihrem Thema“, so Claudia Klimt-Weithaler. In der Oppositionsrolle habe man in der Vergangenheit einiges erreichen können. Das klare Ziel der KPÖ lautet, bei der Wahl ordentlich zuzulegen, aktuell zählt man zwei Mandate. Auf der Kandidatenliste gab es laut der Klubobfrau eine deutliche Verjüngung.