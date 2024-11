Eine literarische Begegnung mit Judenburg bietet das neue Buch „Durch unsere kleine Stadt“ der Judenburger Autorin Ute Stefanie Strasser. Das Buch ist „ein persönlicher Erlebnisbericht, der mit meinen Runden durch die Innenstadt im Herbst 2020 beginnt“, schreibt Strasser in ihrem Vorwort. Und dass es „viele Aufzeichnungen von Flaneuren und Spaziergängern“ durch Städte wie Paris, Berlin, New York, Frankfurt, Königsberg und so weiter geben würde: „Judenburg fehlt noch in der Liste, ich habe vor, diese bedauerliche Lücke zu schließen.“