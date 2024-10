In einem Café in Padua sitzen Peter und Julia Faßhuber vom Theo Oberzeiring alljährlich über ein paar Espressi zusammen, wenn sie die Spielzeit für das kommende Jahr ausgebrütet haben. Es ist ein Prozess, der ein ganzes Jahr dauert – „wir machen uns bereits Gedanken über die Spielzeit 2026“, so Faßhuber.