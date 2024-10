Mit der Zeitumstellung in der Nacht von 26. auf 27. Oktober wird es noch früher finster. Roger Gössler rät deshalb allen Bewohnern zu erhöhter Vorsicht vor Einbrechern. Gössler ist Sicherheitskoordinator für die Kriminalprävention für die Bezirke Murtal und Murau und gibt Tipps zum Selbstschutz. „Dämmerungseinbrüche sind in unserer Region zwar kein großes Problem, aber das kann sich schnell ändern, wenn etwa eine Bande durchzieht“, so der Polizist.