Am Freitag kam es in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr zu Einbrüchen in vier Wohnhäuser in Graz-Maria Trost, in Rabnitz und in Peggau eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter gelangten jeweils durch Aufzwängen von Balkontüren oder Fenster in die Wohnräume.