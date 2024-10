Es wird kein strahlendes, aber auch kein miserables Wetter, bei dem sich die zehntausenden Gäste des Maxlaunmarktes am kommenden Wochenende in Niederwölz im Bezirk Murau vergnügen werden. So lässt sich die Prognose von Philipp Raffler zusammenfassen. Er ist als Chef der Wetterberatungsstation am Fliegerhorst Zeltweg bestens mit der regionalen Wetterentwicklung vertraut. Zum Start am Freitagnachmittag gibt es ein bisschen Regen, der aber nicht stark sein wird und wieder abklingen soll.