Die Nervosität vor den Wahlen steigt, die politischen Konkurrenten beäugen sich einander zunehmend kritisch. So hat die regionale SPÖ dieser Tage Wundersames auf der Facebook-Seite des beliebten Maxlaun-Marktes entdeckt, der heuer vom 11. bis 14. Oktober in Niederwölz stattfindet. Auf der Seite wurden in den vergangenen Wochen ÖVP-Wahlwerbungen für die Nationalratswahl gepostet, die den Kandidaten und Niederwölzer Bürgermeister Albert Brunner mit ÖVP-Werbeslogans zeigen.