„Pietro, Bro, lass mich nicht hängen!“, ruft ein Schüler der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Großlobming, und hält dem Alpaka-Wallach ein Büschel Heu hin. Die Aufregung in der Schule ist groß: Am 4. Oktober um 9 Uhr sind Pietro, Spotty und Prince im Garten der Schule eingezogen. Die Schülerinnen und Schüler stehen trotz Regens beim neu errichteten Gehege mit „Herzlich Willkommen“-Girlande. Vermutlich wird hier das ein oder andere TikTok-Video mit den flauschigen Tieren produziert und um die Aufmerksamkeit der flauschigen Kamele aus den Anden gebuhlt. Die sanftmütigen Tiere stammen vom Murtaler Alpakahof Wieser, Heidi Liebminger hat sie in den Morgenstunden in die Schule transportiert.