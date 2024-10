Rauchentwicklung bei Heustadel: 46 Feuerwehrleute rückten aus

Wenn es in einem Heustadel raucht, kann es brenzlig werden - so wie am 2. Oktober im Bereich Knittelfeld. 46 Florianis der Feuerwehren St. Marein, Feistritz, St. Margarethen und St. Lorenzen konnten das Wirtschaftsgebäude retten.