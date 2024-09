Die „Ring Rast“, ein weithin sichtbarer Gebäudekomplex an der S 36 in Spielberg, ist aktuell Gesprächsthema Nummer 1 in der Region Murtal. Wie berichtet, musste die „Ring Rast Betriebs GmbH“ Insolvenz anmelden. Berichten von Kreditschutzverbänden ist zu entnehmen, dass es schon seit geraumer Zeit Unstimmigkeiten zwischen Verpächter und Pächter gegeben habe. Das gipfelte im Frühjahr in der Kündigung des Pachtvertrages und einem gerichtlichen Räumungsvergleich, nach dem der Betrieb bis 30. September zu räumen gewesen wäre.