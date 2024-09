Die Naturfreunde und die SPÖ haben vor Kurzem die Öffnung aller österreichischen Forststraßen für Mountainbiker gefordert (wir berichteten). Die steirische ÖVP reagiert nun in einer Aussendung mit deutlicher Ablehnung. Es handle sich um ein „herbeigeschriebenes Problem“, das in der Steiermark „nicht existiert“, lässt Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer verlauten. „Wir haben mit dem Mountainbike-Koordinator eine gemeinschaftliche Lösung gefunden, die das Eigentum unserer Waldeigentümer respektiert und gleichzeitig Freizeitmöglichkeiten und eine Nutzung auf Augenhöhe möglich macht“, so die ÖVP-Politikerin.