„Jedermann darf Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten“, heißt es im Forstgesetz. Die SPÖ und die Naturfreunde fordern nun eine Ergänzung, wodurch alle Forststraßen in Österreich für Mountainbiker legal befahrbar wären. Diese Forderung wurde vor Kurzem im Rahmen einer Pressekonferenz erhoben und geht wesentlich weiter, als die Schwarz-Grüne Regierung im Frühjahr in ihrer Mountainbikestrategie festgelegt hat. Dort heißt es, ein weiterer Ausbau von Mountainbikestrecken werde begrüßt, allerdings auf Vertragsbasis mit Grundeigentümern. Während eine generelle Öffnung in Deutschland, Italien, der Schweiz und weiteren Ländern längst Realität sei, hinke Österreich hinten nach.