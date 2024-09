„Herkommen und sich darauf einlassen“, gibt Peter Faßhuber die Devise vor. Gemeinsam mit seiner Tochter Julia und Michael Traussnigg als technischem Leiter zeichnet er für das Theaterfestival „werkstatt 2024“ verantwortlich, das in der dritten Septemberwoche in Oberzeiring über die Bühne geht. Neun Uraufführungen sind in Summe zu sehen – und zwar an unterschiedlichsten Orten. „Nur zwei der Stücke sind bei uns im Theater Oberzeiring zu sehen und damit auf einer für uns gewohnten Bühne. Vielfach wird in Leerständen gespielt.“ Damit wolle man auf das Phänomen hinweisen, verbunden mit der Hoffnung, dass wieder Leben in diese Gebäude einzieht. „Wir tun das mit unseren Theateraufführungen zumindest temporär.“ Zur Bühne werden aber auch Orte, an denen für gewöhnlich anderes geschieht: So wird etwa in der Kfz-Werkstätte in Unterzeiring das Projekt „The Artist is present“ aufgeführt.