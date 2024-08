Hunderte Autolenker haben in den vergangenen Wochen Zahlungsaufforderungen erhalten, weil sie ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Kolibri am westlichen Stadtrand von Knittelfeld zu lange abgestellt haben. In sozialen Medien ist von „Abzocke“ die Rede.

Öffnungszeiten

An den beiden Einfahrten weisen Tafeln auf die Öffnungszeiten des Parkplatzes hin: Von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und am Samstag von 6 bis 18.30 Uhr. Innerhalb dieser Öffnungszeiten darf man drei Stunden parken, außerhalb dieser Zeiten nur 15 Minuten (etwa um Geld vom Bankomat abzuheben oder den Notdienst der Apotheke aufzusuchen).

Kein Schranken

Die beiden Zufahrten bleiben freilich immer offen, es gibt keinen Schranken. Und so kommt es immer wieder vor, dass Lenker ihre Fahrzeuge außerhalb dieser Zeiten abstellen. Das wird nun ausnahmslos mit „Vertragsstrafen“ geahndet. Mehrere Tafeln weisen auf die Parkbedingungen und drohende Strafen bei Verstößen hin. Wer zu den Öffnungszeiten die erlaubte Parkdauer von drei Stunden überschreitet, zahlt 55 Euro, wer zu den Schließungszeiten mehr als die erlaubten 15 Minuten parkt, zahlt 90 Euro. Dazu kommen 20 Euro an Bearbeitungsgebühren.

Die deutsche Firma „Loyal Parking“ übernimmt für die Besitzergesellschaft des kleinen, aber gut frequentierten Einkaufszentrums die Parkraumüberwachung. Dafür sind nur zwei Kameras in mehreren Metern Höhe an Lichtmasten montiert – man muss genau hinsehen, um sie zu entdecken. Die Kameras zeichnen keine Videos auf und erfassen keine Menschen, sondern nur die Kennzeichen der ein- und ausfahrenden Autos. „Diese Bilder werden sofort nach der Ausfahrt gelöscht, wenn kein Parkverstoß festgestellt worden ist“, verspricht „Loyal Parking“. Wenn allerdings jemand zu lange parkt, wird das Kennzeichen gespeichert. Die Daten des Zulassungsbesitzers hebt die Firma über die Bezirkshauptmannschaft aus, die Auskunft geben muss, weil auf Basis des Kraftfahrgesetzes „berechtigtes rechtliches Interesse“ bestehe.

Die in Niederösterreich ansässige „EKZ Immobilienmanagement GmbH“ verwaltet das Einkaufszentrum für die Eigentümergesellschaft namens „Family Point Knittelfeld GmbH&Co KG“. Claudia Zelinsky von der Immobiliengesellschaft nennt auf Anfrage der Kleinen Zeitung die Gründe für die Überwachung: „Junge Menschen haben den Parkplatz immer wieder für Partys genützt und mit ihren Autos Kreise gedreht, es ist zu Sachbeschädigungen und großen Müllansammlungen gekommen.“ Auch Dauerparker seien ein Problem, sogar Camper hätten sich schon niedergelassen.

Jürgen Zigart von der Kolibri-Apotheke © KLZ / Josef Fröhlich

Jürgen Ziegert, Eigentümer der Kolibri-Apotheke im Einkaufszentrum, bestätigt die geschilderten Probleme: „Ich bin kein Freund von Strafen, aber hier musste wirklich etwas unternommen werden.“ Drei Stunden Parkzeit zu den Öffnungszeiten seien fair. „Und wenn jemand außerhalb dieser Zeiten unseren Notdienst in Anspruch nimmt, ist er innerhalb der erlaubten 15 Minuten fertig.“

Sonderfall Fitnessstudio

Ein Sonderfall ist das Fitnessstudio im Einkaufszentrum, das viel länger geöffnet hat zu den erlaubten Parkzeiten. Hier können Kunden ihre Kennzeichen hinterlegen, um von Strafen verschont zu bleiben. Was theoretisch gut klingt, hat in der Praxis offenbar schon zu vielen Problemen geführt, wie in sozialen Medien zu lesen ist. Auch gibt es Betroffene, die gleich mehrere Zahlungsaufforderungen erhalten haben und Hunderte Euro zahlen sollen. In gut begründeten Fällen gebe es Kulanzlösungen, heißt es dazu vonseiten von „Loyal Parking.“