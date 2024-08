Eigentlich hätte die „Kim-Verordnung“ das Bauen auf solide finanzielle Beine stellen wollen, doch mittlerweile ist sie mit ihren rigiden Richtlinien zum Schreckgespenst für Baubranche, Häuslbauer und potenzielle Wohnungseigentümer geworden. Mit einer „Wohnraumoffensive“ will nun das Land Steiermark einen Kontrapunkt setzen und Wohnraum für alle leistbar machen. „Es ist wichtig, dass die Steirerinnen und Steirer gut und leistbar in ihrer Region wohnen können“, so SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz bei der Präsentation in Judenburg.