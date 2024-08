Das Online-Voting für das Titelbild des Jungbauernkalenders 2025 ist gestartet. In einem Fotoshooting am Kerschbaumerhof in Schladming wurden zwölf Bilder von Männern und zwölf von Frauen im gleichen Setting aufgenommen. Doch nur ein Mann und eine Frau werden am Ende das begehrte Cover des Jubiläumskalenders zieren.