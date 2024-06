Der Jungbauernkalender feiert seine 25. Auflage. Im Herbst wird der heurige Kalender erscheinen. Zwei Steirerinnen und zwei Steirer werden im heurigen Kalender vertreten sein. Mit dem Kalender will man die „schönsten Seiten der Landwirtschaft“ zeigen sowie ein modernes Bild von Bäuerinnen und Bauern, wie Herausgeber und Bauernbund-Direktor Franz Tonner, Erfinder des Kalenders, und Philipp Knefz, Ex-Mister Austria und Mister-Austria-Veranstalter, bei der Präsentation der 23. Auflage verrieten.



„Mit unserem Kalender wollen wir Hand in Hand mit den regionalen Betrieben arbeiten, um so ein möglichst authentisches Bild von Landwirtschaft zu erzeugen“, betont Herausgeber Franz Tonner heuer erneut. Philipp Knefz ergänzt: „Wir wollen mit unserem Jungbauernkalender die Landwirtschaft, und vor allem die Landwirte dahinter, vor den Vorhang holen und ein attraktives, echtes Bild erzeugen.“