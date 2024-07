Die Holzstraßenobjekte in der Region Murau präsentieren sich jetzt virtuell und hautnah. Insgesamt 80 Objekte der Holzstraße Murau, verteilt entlang der Täler, Flüsse, Ortskerne und versteckten Naturorte, wurden in einem Kooperationsprojekt von der Holzwelt Murau, dem Tourismusverband Murau und den Murau-Botschafter:innen neu in Szene gesetzt. Auf www.holzstrasse.at können Besucher nun die Region digital erkunden – etwa die Eselsberg-Alm oder diverse Pfarrkirchen bis hin zur Murauer Seite des Zirbitzkogels. Erstellt wurden die Drohnenaufnahmen vom Murtaler Marco Eltner und seinem Team von ems360.digital. „Gäste informieren sich zuerst online, ob sich ein Besuch lohnt. Das 360-Grad-Panorama weckt Interesse“, so Heimo Feiel, Obmann des Tourismusverbands Murau.