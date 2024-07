Einst war der Stiftsgarten in St. Lambrecht Kuhweide und Baumschule. Vor gut 20 Jahren gab es schließlich erste Überlegungen, dem 3,5 Hektar großen Stiftsgarten einen neuen Zweck zu geben: Der Verein Domenico wurde gegründet, unter anderem Stift und Marktgemeinde St. Lambrecht sind bis heute Mitglieder. Seit Beginn ist auch das AMS Murau Partner des Vereins, der Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Vermittlungsschwierigkeiten eine Chance bieten will, beruflich (wieder) Fuß zu fassen. Das ist in den vergangenen 20 Jahren in mehr als 200 Fällen gelungen. Alljährlich wird dafür in den Sommermonaten eine bestimmte Zahl an Personen für Tätigkeiten im Stiftsgarten und rundum beschäftigt.