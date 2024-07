Die Vorbereitung in der Pfarre Krakaudorf laufen bereits auf Hochtouren: Am kommenden Sonntag, den 4. August, wird der Pfarrpatron, der heilige Oswald, gefeiert: Nach der heiligen Messe in der Pfarrkirche führt eine festliche Prozession durch den Ort, woran auch Schützengarde und Schützenmusikkapelle teilnehmen. Der Höhepunkt am Nachmittag ist schließlich der Samsonumzug.