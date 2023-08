Strahlendes Wetter krönte am Dienstag das große Fest der Bürgergarde Murau mit Kommandant Christoph Knapp und Obmann Martin Lienhard. Am Vormittag wurde im Stadtpark ein Gottesdienst gefeiert, am Nachmittag galt die Aufmerksamkeit dem Samson und der Garde. Die Musikkapelle Murau sorgte für den guten Ton.