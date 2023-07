In der Pfarre Krakaudorf bereitet man sich schon seit einiger Zeit auf das Pfarrfest vor. Am Sonntag, 6. August, wird der Pfarrpatron - der Heilige Oswald - gefeiert. Krakaudorf zelebriert alle Jahre dieses Fest auf ganz besondere Weise: am Vormittag in der Pfarrkirche samt festlicher Prozession durch den Ort, Schützengarde und Schützenmusikkapelle feiern ebenso mit. Am Nachmittag rückt dann der Samson zu seinem Umzug aus.