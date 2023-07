Auf eine besonders lange Tradition - rund 350 Jahre - blicken die fünf Garden zurück, die es im Bezirk Murau gibt. 1988 wurde in Ranten der Bezirksverband vom damaligen Obmann der Murauer Bürgergarde, Rudolf Paschek, gegründet. Der Bezirksverband besteht aus den fünf Garden im Bezirk: Schützengarde der Pfarrgemeinde St. Peter am Kammersberg, Prangschützengarde Ranten, Schützengarde Krakaudorf, Schützengarde Krakauebene und Murauer Bürgergarde. Obmann ist seit vier Jahren Manfred Künstner, Obmann der Schützengarde der Pfarrgemeinde St. Peter am Kammersberg. Er löste 2019 nach 31 Jahren im Amt Rudolf Paschek ab.