Am 15. August war ganz Murau in Feierlaune - die Bürgergarde hatte zum alljährlichen Samsonfest geladen. Viele Besucher feierten bereits am Morgen die Gardemesse im Stadtpark mit Gardekurat Thomas Mörtl, musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle Murau mit Kapellmeister Gernot Mang. Zum Schluss der kirchlichen Feier wurde dem bisherigen Samsonträger Franz Kollmann mit einem „Samson“ gedankt, gleich darauf die neuen, jungen Samsonträger gesegnet und somit in den Dienst gestellt.