Kooperation mit Diözese stärkt Forst-Ausbildung an der LFS Kobenz

Die Fachschule Kobenz hält ihren Praxisunterricht für Forstarbeiten in den Wäldern der Diözese Graz-Seckau ab. Neben Planungssicherheit für die Schule kommen so auch Forschungsansätze in den Wald.