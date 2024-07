Seit 1971 gibt es die Bestattung Stolz im Bezirk Murau. Ursprünglich in St. Georgen ob Murau gegründet, zog das Unternehmen bald nach Murau um. Zuletzt befand sich der Standort an der Bundesstraße in St. Egidi. Der neue Standort am Hammer 11a wurde mit einer Investition von 1,4 Millionen Euro ausgebaut. Die Bauarbeiten begannen im Mai 2023 und wurden von lokalen Unternehmen durchgeführt. Das Gebäude bietet nun moderne Einrichtungen für Verabschiedungen, eine Sargausstellung und Trauerberatung.

Zukunft gesichert

Gegründet von Lorenz Stolz, wird das Unternehmen derzeit von Klaus Moser und seiner Frau Karin, der Enkelin des Gründers, geführt. Die nächste Generation, die Töchter Brigitte und Christine mit Partnern, ist ebenfalls im Betrieb tätig, was die Zukunft des Unternehmens sichert. Der neue Standort wurde gewählt, um den veränderten gesellschaftlichen Bedürfnissen, wie Verabschiedungen ohne kirchliche Begleitung, gerecht zu werden.

35 Mitarbeiter

Die bisherigen Räumlichkeiten erwiesen sich als nicht mehr zeitgemäß, insbesondere in Hinblick auf die zunehmende Anzahl an kirchenaustrittsbedingten Verabschiedungen. Während der Corona-Pandemie wurden Begräbnisse oft im kleinen Rahmen abgehalten. Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen es, wetterunabhängige und angemessene Abschiedszeremonien zu veranstalten. Bürgermeister Thomas Kalcher und Stadtpfarrer Thomas Mörtl nahmen an der Eröffnungsfeier teil und betonten die Bedeutung des neuen Standortes. Die Bestattung Stolz bearbeitet jährlich 150 bis 170 Sterbefälle und beschäftigt insgesamt 35 Mitarbeiter, darunter auch Aushilfsträger für Begräbnisse.