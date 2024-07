Rund 16.000 Mitglieder werden am ÖAMTC-Stützpunkt betreut, 9900 technische Überprüfungen jährlich durchgeführt. Es kommt nicht von ungefähr, dass der Mobilitätsclub wie berichtet kräftig in den Standort investiert hat. Seit mehr als 40 Jahren ist der ÖAMTC in der Bezirkshauptstadt ansässig, nun wurde umgebaut. Den Mitgliedern präsentiert sich ein modernes Gebäude, das – Stichwort Holzfassade – auch in die Holzwelt Murau passt.