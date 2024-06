Ein Stammgast am Red Bull Ring ist Landeshauptmann Christopher Drexler. Auch am Rennsonntag besuchte er in Begleitung von Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl die Rennstrecke, und hatte dabei nur Lob für Veranstalter, Behörde und sämtliche Einsatzkräfte im Gepäck. Drexler hob vor allem „die vielen ehrenamtlichen Freiwilligen“ hervor, die dieses Wochenende überhaupt erst ermöglichen.