Ausverkaufte Tribünen, beste Stimmung, herrliches Wetter: Die regionalen Touristiker kamen bei diesem Formel 1-Wochenende aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Es gibt im Murtal kaum jemanden, der nicht von der Formel 1 profitiert“, meinte etwa Hannes Herr. Als neuer Geschäftsführer des Tourismusverbandes Murtal hatte er am Red Bull Ring seinen ersten großen öffentlichen Auftritt. Herr folgt in dieser Position Manuela Machner nach, seit Anfang Juni ist er im Dienst. Nach sechs Jahren beim „Salzburger Land Tourismus“ kehrt Hannes Herr damit in seine Heimat zurück. „Ich kann mich noch gut erinnern, in meiner Kindheit kaufte mir die Oma ein Ticket fürs Fahrerlager, das hat 300 Schilling gekostet. Später, als Security-Mitarbeiter für Christoph Ammann habe ich viele Formel 1-Strecken gesehen. Was wir hier in Spielberg haben, ist etwas ganz Besonderes.“