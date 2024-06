Allein die investierte Summe zeigt, welche Bedeutung dem Thema Hochgeschwindigkeits-Internet zukommt: Gut 100 Millionen Euro fließen in den Ausbau des Glasfasernetzes in 15 obersteirischen Gemeinden (siehe Infobox). In einigen Orten hat der Ausbau bereits begonnen, bis Ende 2027 soll alles abgeschlossen sein. Rund 600 Kilometer Kabel werden verlegt.