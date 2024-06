Der 9. Juni 1994 sollte für Wolfgang Auer ein freudiger Tag werden. Der damals 31-jährige praktische Arzt aus Neumarkt will seinen neugeborenen Sohn im Krankenhaus Friesach besuchen. Am frühen Nachmittag begibt er sich an diesem verregneten Mittwoch auf den Weg, in seinem Wagen führt er ein für damalige Zeiten fortschrittliches Kommunikationsmittel mit: ein Autotelefon. „Es hat plötzlich geklingelt, dran war das Rote Keuz, das mich über einen Großunfall mit einem Bus und einem Lkw auf dem Perchauer Sattel informiert hat“, erinnert sich Auer. Er dreht sofort um in Richtung Unfallstelle.