Ein sogenanntes Hexenbrett lehnt auf Schloss Liechtenstein an einer Wand. Von all den übernatürlichen Ermittlungs-Gerätschaften der „Stone-Hole Ghosthunters“ ist es das einzige, welches zumindest einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Paranormalen Erlebnisabends“ auf Schloss Liechtenstein vom Sehen kennen. „Das benutzen wir nur im Notfall“, sagt Christian Geistler, Chef-Ermittler der „Stone-Hole Ghosthunters“. Der gemeinnützige Verein aus dem Burgenland, der unerklärliche Phänomene, Spuk-Erscheinungen und paranormale Aktivitäten untersucht, wurde durch die ATV-Serie „Orte des Schreckens“ bekannt. Geistler beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit dem Paranormalen. Im Schnitt 30-mal pro Jahr werden er und sein Team zum Einsatz gerufen. Der Verein bietet seine Dienste kostenlos an – „wir werden meist gerufen, wenn der Hut schon brennt, und weil wir den Leuten helfen wollen. So ein Einsatz macht keinen Spaß“, sagt Geistler, der seinen Draht zur Welt der Verstorbenen „mehr als Fluch denn als Segen“ bezeichnet.