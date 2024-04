„Es gibt immer wieder Leute, die im Schloss etwas sehen oder spüren. Daher möchten wir diesem Phänomen auf den Grund gehen“, sagt Lisa Gappmaier, Marketing-Verantwortliche vom Schloss Liechtenstein in Judenburg. Was in den altehrwürdigen Gemäuern des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes vor sich geht, soll am 25. Mai bei einem „paranormalen Erlebnisabend“ entdeckt werden. Das Schloss beziehungsweise viel mehr Schlossherr Anton Hochstöger und sein Team laden zu einer Veranstaltung über außernatürliche Phänomene und Geister in den eigenen vier Schlosswänden.