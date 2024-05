Die Scheiflinger Firma ET König eröffnete feierlich ihren neuen Standort in Murau, der 1200 Quadratmeter umfasst, darunter 450 Quadratmeter Verkaufsfläche, 150 Quadratmeter Büro und Werkstatt sowie 600 Quadratmeter Lager. Mit 97 Mitarbeitern in den Bereichen Photovoltaik-Anlagen, Installationen und Verkauf ist das Unternehmen in Lind bei Scheifling, Murau und Feldkirchen in Kärnten aktiv. Seit der Gründung 2012 wurde kontinuierlich expandiert, nun hat man sich eben in der neue Forstingerfiliale an der Bundesstraße angesiedelt.