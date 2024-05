Ein Sprengstoff-Spürhund in Oberwölz? In der beschaulichen Stadt im Bezirk Murau droht keine unmittelbare Gefahr. Aber wenn der Bundeskanzler kommt, ist Vorsicht angesagt, zumal es erst jüngst Übergriffe gegen Politiker gegeben hat. Und so schnüffelt sich das Tier sicherheitshalber durch den Holzbaubetrieb von Reinhard Hansmann, ehe Karl Nehammer kommt. Begleitet von Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Landtagspräsidentin Manuela Khom, Bürgermeister Hannes Schmidhofer und dezent im Hintergrund wachsamen Personenschützern wirbt der Bundeskanzler an diesem Dienstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz für das jüngst präsentierte Wohnbaupaket der Bundesregierung.