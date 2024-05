Eine beliebte Tradition ist das Maibaumaufstellen, auch in diesem Jahr wurde in unterschiedlichen Orten der Region diesem Brauch nachgegangen. Es ist zwar in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass ein Baum gleich wieder umgeschnitten wurde: Heuer allerdings sind alleine im Bezirk Murtal mindestens sieben Bäume nach dem Aufstellen zu nächtlicher Stunde wieder umgeschnitten worden. Das ist durchaus ungewöhnlich. In Oberösterreich gibt es etwa den Brauch des „Maibaumstehlens“, für den es klare Regeln gibt.