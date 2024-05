Nach wie vor sucht die Polizei nach den Tätern, die in der Nacht auf 13. April 20 Bäume in Fohnsdorf angesägt haben (wir berichteten). In einer Aussendung von 6. Mai heißt es in einer Aussendung der Polizei wörtlich: „In der Zeit von 0 Uhr bis 8 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter neben dem Fuß- und Radweg Siemensstraße vom Ortsgebiet Fohnsdorf in Richtung Kreuzung Karl-August-Straße-Thermenzufahrt 20 Laubbäume einer Allee. Die Unbekannten schnitten, vermutlich mit einer Kettensäge, die Stämme der Bäume in einer Höhe von ungefähr 20 bis 30 Zentimeter rundherum ein.“ Durch die Schnitte seien die Bäume derartig beschädigt worden, dass sie umgeschnitten werden mussten, um ein „eventuell unkontrolliertes Umstürzen zu verhindern“. Der Schaden für die Gemeinde würde mehrere Zehntausend Euro betragen.

Zeugen werden ersucht die Polizeiinspektion Fohnsdorf unter 059133/6301 zu kontaktieren.

„Harte Strafe“

„Unglaublich! Demjenigen gönne ich die härteste Strafe des Lebens! Hoffe das Individuum wird bald ausgeforscht!“ Oder: „Was sind das für Deppen, blöder geht‘s nimmer.“ So kommentieren Kleine-Zeitung-Nutzer den Vorfall, der am 13. April bei der Polizei angezeigt wurde. Betroffen waren 20 Spitzahorn-Bäume (wir berichteten).

So wie dieser Baum wurden 19 weitere rundherum angeschnitten © FF Fohnsdorf

Dieser Artikel vom 24. April wurde am 6. Mai aktualisiert.