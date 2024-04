Unfassbar! Oder: Da fehlen einem die Worte! So und so ähnlich wird in den sozialen Medien auf einen Vandalenakt der anderen Art in Fohnsdorf reagiert. Bei der sogenannten Thermenallee nahe dem Sportplatz Dietersdorf sägte jemand 20 Bäume an. „Rundherum in Bodennähe wurde fünf bis sechs Zentimeter hineingeschnitten“, ist auch Bürgermeister Mario Lipus entsetzt über das Vorgehen des oder der unbekannten Täter. Die Bäume seien nicht zu retten gewesen, die Feuerwehr Fohnsdorf musste sie am Wochenende umschneiden.