Kurt Bogensperger ist Tierarzt in Judenburg, spezialisiert auf Großtiere wie Kühe. Seine Arbeitstage sind lang – oft beginnt sein Dienst um sieben Uhr morgens und dauert bis spät in die Nacht. Zwischen den Einsätzen verbringt er viel Zeit allein im Auto. Bogensperger wünschte sich nicht nur Gesellschaft beim Fahren, er wollte auch Menschen helfen, die es nicht so gut getroffen hatten wie er. So kam er zur Flüchtlingsunterkunft in St. Peter ob Judenburg und zu Hassan Hendawi, der als politischer Flüchtling aus Syrien geflohen war und ebenso wie Bogensperger in seiner Heimat als Tierarzt arbeitete. Der syrische Tierarzt begleitete fortan seinen steirischen Kollegen, half in dessen Ordination aus.