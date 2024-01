Von einem „gewaltigen Winter“ spricht Fritz Gambs, Geschäftsführer der Bergbahnen Turracher Höhe. In den Weihnachtsferien habe alles gestimmt: Buchungslage, Tagesgäste, Wetter. „Es war immer schön, kein Wind und nicht zu kalt“, so Gambs. Natürlich sinkt nach den Ferien die Anzahl der Tagesgäste, allerdings: „Wenn ich auf den Parkplatz schaue, bin ich zufrieden“, so der Turrach-Chef. Die Buchungslage für die Semesterferien scheine ebenfalls gut zu sein – und Schneemangel kennt man auf der Turrach ohnehin nicht: „Wir sind im Winterwonderland.“ Entsprechend laufen die Lifte bis eine Woche nach Ostern im Vollbetrieb, danach geht es in den Teilbetrieb.