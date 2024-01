Im Winter Bälle, im Sommer Feste: Das sind grob gesagt die Destinationen, die die Nightline vorrangig an den Wochenenden in den Bezirken Murtal und Murau anfährt. Dass das Angebot angenommen wird, stellt die Bilanz für das abgelaufene Jahr 2023 eindrucksvoll unter Beweis: Exakt 30.491 Passagiere und damit so viele wie nie zuvor nutzten die Busse, um zum Veranstaltungsort und später wieder sicher nach Hause zu kommen. Zum Vergleich: Beim Start der Nightline im Jahr 2015 lag die Zahl bei 589 Fahrgästen, 2016 bei 6042, 2017 bei 12.693 und 2019 bei 25.429. Nur 2020 bis 2021 gab es aufgrund von Corona einen Rückgang. „Ich freue mich sehr, dass sie so gut angenommen wird“, meint Obmann Manuel Kobald. Die Altersspanne reiche von 15 bis 80 Jahren. „Gerade bei Bällen haben durchaus auch ältere Fahrgäste.“