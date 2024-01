„Die Stadtgemeinde stellt als Service für Sie im Stadtgebiet Hundesackerl zur Verfügung“, ist auf manchen „Sackerlspendern“ in Judenburg zu lesen. Allein: Nicht alle Hundebesitzer verfrachten das Gackerl in diese oder andere Sackerl. Das ist freilich kein Judenburger Phänomen – doch vermutlich einem Einwohner oder einer Einwohnerin der Stadt dürften die Häufchen am Straßenrand mehr als nur ein Dorn im Auge sein.