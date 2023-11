Exakt 465.100 Euro haben 335 Investoren für ein großes Fotovoltaik-Projekt in St. Peter ob Judenburg eingezahlt. Auf der Online-Plattform „Rockets Investments“ wird das mit dem Vermerk „Finanzierung erfolgreich“ versehen. Das Problem: Das Projekt wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht zustande kommen. Wie Ende September berichtet, bewarb eine in Graz ansässige Firma namens Effectus GmbH das Vorhaben in schillernden Farben. Es solle bereits diesen November mit dem Bau begonnen werden, es gäbe eine Vielzahl von Vorteilen und die Rendite sei hoch.