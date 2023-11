Der Traum vom Eigenheim, am besten in einer ländlichen Umgebung, erlebt seit der Pandemie eine Renaissance - die neue Arbeitswelt mit Homeoffice und Remote Work macht möglich, was vor einigen Jahren noch undenkbar war: Warum nicht gleich dort arbeiten, wo man ohnehin am liebsten wohnen möchte, nämlich am Land? Mehr Platz als in der Stadt gibt es sowieso, die Lebensqualität ist höher, Grundstückspreise vergleichsweise günstiger.